Atleta da Chamusca, processo judicial em Almeirim e a entrevista com a mais antiga funcionária da câmara foram as mais lidas da semana
A conquista da atleta da Chamusca, que se sagrou campeã nacional na categoria de Bikini Fitness, foi o conteúdo mais visualizado da semana nas plataformas de O MIRANTE.
Com números semelhantes a vitória da Câmara de Almeirim num processo judicial milionário contra um fundo financeiro entretanto extinto.
Também em destaque a história da funcionária da Câmara de Almeirim que ocupou o lugar do marido após a sua morte e que se despede agora como a mais antiga da casa, com meio século de serviço; a notícia sobre os furtos de viaturas em Vila Nova da Rainha; o anúncio da Infraestruturas de Portugal sobre o investimento de milhões para eliminar passagens de nível em Santarém e a Ceia Real que assinalou os 500 anos das festas de Arruda dos Vinhos.