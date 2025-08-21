O MIRANTE | 21-08-2025 21:00
Reportagem com “Janica” foi a mais vista da semana
João Inácio “Janica” - foto O MIRANTE
A reportagem com João Inácio “Janica”, campino de Samora Correia, foi a notícia e vídeo mais visto da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. O vídeo reuniu centenas de partilhas e gerou milhares de interacções.
Também em destaque o caso insólito de Soraia Moreira, que deu à luz numa rua do Carregado, com o pai a assumir o papel de parteiro. Destaque ainda para Hospital de Santarém foi obrigado a manter uma viatura médica operacional depois da morte de um doente e para a fuga de toiros bravos que é manchete na capa da edição desta semana da Lezíria do Tejo. Um último destaque para o falecimento de Francisco Costa, oficial de justiça há 30 anos no Tribunal de Santarém.
