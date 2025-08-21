uma parceria com o Jornal Expresso
22/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 21-08-2025 21:00

Reportagem com “Janica” foi a mais vista da semana

Reportagem com “Janica” foi a mais vista da semana
João Inácio “Janica” - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A reportagem com João Inácio “Janica”, campino de Samora Correia, foi a notícia e vídeo mais visto da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.

A reportagem com João Inácio “Janica”, campino de Samora Correia, foi a notícia e vídeo mais visto da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. O vídeo reuniu centenas de partilhas e gerou milhares de interacções.
Também em destaque o caso insólito de Soraia Moreira, que deu à luz numa rua do Carregado, com o pai a assumir o papel de parteiro. Destaque ainda para Hospital de Santarém foi obrigado a manter uma viatura médica operacional depois da morte de um doente e para a fuga de toiros bravos que é manchete na capa da edição desta semana da Lezíria do Tejo. Um último destaque para o falecimento de Francisco Costa, oficial de justiça há 30 anos no Tribunal de Santarém.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino