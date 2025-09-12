uma parceria com o Jornal Expresso
12/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 12-09-2025

Meio milhão de visualizações na notícia da morte de David Mendes

David Mendes - foto DR
A morte trágica de David Mendes foi a notícia mais vista da semana reunindo meio milhão de visualizações.

A morte trágica de David Mendes foi a notícia mais vista da semana reunindo meio milhão de visualizações. O acidente mortal provocado por um cavalo, que causou a morte de Joaquim Maria Mendes, assim como o acidente mortal do agricultor José “Pichalho”, tiveram igualmente centenas de milhares de visualizações. A merecer ainda a atenção dos leitores a notícia sobre o Secretário de Estado acusado de maltratar uma chefe e o despiste de um camião no IC10.

