Meio milhão de visualizações na notícia da morte de David Mendes

A morte trágica de David Mendes foi a notícia mais vista da semana reunindo meio milhão de visualizações. O acidente mortal provocado por um cavalo, que causou a morte de Joaquim Maria Mendes, assim como o acidente mortal do agricultor José “Pichalho”, tiveram igualmente centenas de milhares de visualizações. A merecer ainda a atenção dos leitores a notícia sobre o Secretário de Estado acusado de maltratar uma chefe e o despiste de um camião no IC10.