O MIRANTE | 12-09-2025 21:00
Meio milhão de visualizações na notícia da morte de David Mendes
David Mendes - foto DR
A morte trágica de David Mendes foi a notícia mais vista da semana reunindo meio milhão de visualizações.
A morte trágica de David Mendes foi a notícia mais vista da semana reunindo meio milhão de visualizações. O acidente mortal provocado por um cavalo, que causou a morte de Joaquim Maria Mendes, assim como o acidente mortal do agricultor José “Pichalho”, tiveram igualmente centenas de milhares de visualizações. A merecer ainda a atenção dos leitores a notícia sobre o Secretário de Estado acusado de maltratar uma chefe e o despiste de um camião no IC10.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar