18/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 18-09-2025 21:00

Fábrica da Sugal investe em novas tecnologias para a indústria do tomate foi a notícia mais vista da semana

Sugal abriu portas ao ministro da Agricultura, dando-lhe a conhecer todas as etapas da indústria de transformação de tomate de Benavente - foto O MIRANTE
A inauguração da caldeira de biomassa florestal da Sugal, em Benavente, liderou as visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque o reforço de meios de protecção civil no Médio Tejo e a notícia sobre o jovem azambujense Miguel Duarte, que segue no barco atingido por drone enquanto tenta chegar à Faixa de Gaza.

