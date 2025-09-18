O MIRANTE | 18-09-2025 21:00
Fábrica da Sugal investe em novas tecnologias para a indústria do tomate foi a notícia mais vista da semana
Sugal abriu portas ao ministro da Agricultura, dando-lhe a conhecer todas as etapas da indústria de transformação de tomate de Benavente - foto O MIRANTE
A inauguração da caldeira de biomassa florestal da Sugal, em Benavente, liderou as visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque o reforço de meios de protecção civil no Médio Tejo e a notícia sobre o jovem azambujense Miguel Duarte, que segue no barco atingido por drone enquanto tenta chegar à Faixa de Gaza.
