O MIRANTE | 19-09-2025 07:00
1000 maiores empresas
Revista dedicada às 1000 maiores empresas da região e melhores empresas para trabalhar.
O MIRANTE vai publicar uma revista com as melhores empresas para trabalhar assim como a lista das 1000 maiores empresas da região. A publicação reúne a listagem das maiores e entrevistas com os empresários que representam um vasto conjunto de empresas que confirmam a importância da economia no contexto da região ribatejana e do país. Os empresários que queiram juntar-se a este projecto editorial devem ligar para o número 243 30 50 80 (chamada para a rede fixa nacional) e falar com Carla Mendes.
