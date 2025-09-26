uma parceria com o Jornal Expresso
26/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 26-09-2025 07:00

Vídeos de O MIRANTE com mais de meio milhão de visualizações numa semana

visualizacoes
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os vídeos publicados nesta semana no site e redes sociais de O MIRANTE somaram mais de meio milhão de visualizações.

Os vídeos publicados nesta semana no site e redes sociais de O MIRANTE somaram mais de meio milhão de visualizações. O vídeo mais visto foi a entrevista a José Paulo Duarte, marcada pela frase “Os políticos têm dado cabo do país”. Ainda em destaque a reportagem sobre a remodelação do edifício do ISLA Santarém e a criação de uma residência para estudantes; a Marcha do Orgulho que percorreu o centro de Santarém: a mobilização de milhares de motociclistas na Bênção dos Capacetes em Fátima e a inauguração da Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira. A merecer a atenção dos leitores esteve também a contestação dos moradores do Bairro dos Quintais que se queixam das obras intermináveis dos SMAS de VFX.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar