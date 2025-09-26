Vídeos de O MIRANTE com mais de meio milhão de visualizações numa semana
Os vídeos publicados nesta semana no site e redes sociais de O MIRANTE somaram mais de meio milhão de visualizações. O vídeo mais visto foi a entrevista a José Paulo Duarte, marcada pela frase “Os políticos têm dado cabo do país”. Ainda em destaque a reportagem sobre a remodelação do edifício do ISLA Santarém e a criação de uma residência para estudantes; a Marcha do Orgulho que percorreu o centro de Santarém: a mobilização de milhares de motociclistas na Bênção dos Capacetes em Fátima e a inauguração da Clínica Luz Saúde em Vila Franca de Xira. A merecer a atenção dos leitores esteve também a contestação dos moradores do Bairro dos Quintais que se queixam das obras intermináveis dos SMAS de VFX.