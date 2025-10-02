O MIRANTE | 02-10-2025 08:00
25 ª edição do Galardão Empresa do Ano marcado para 8 de Outubro
Maria Emília Santos, foi prémio Mulher Empresária 2021. Fernando Carneiro, gerente do Restaurante O Forno, foi prémio Micro Empresa 2022
O MIRANTE distingue empresas e empresários há 25 anos. A edição 25 está marcada para o dia 8 de Outubro no Convento de S. Francisco em Santarém.
O MIRANTE vai entregar pelo 25.º ano consecutivo os prémios Galardão Empresa do Ano, que distinguem oito empresas e empresários da região. A cerimónia realiza-se no Convento de S. Francisco, em Santarém, no dia 8 de Outubro às 17h30. A exemplo do que acontece desde a primeira edição, O MIRANTE vai distinguir a Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, PME, Micro e Empresa do Ano. No sentido de valorizar ainda mais a iniciativa, e tal como já aconteceu nos últimos anos, vamos entregar ainda o Prémio Excelência e o Prémio Prestígio.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1735
01-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1735
01-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1735
01-10-2025
Capa Vale Tejo
01-10-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar