25 ª edição do Galardão Empresa do Ano marcado para 8 de Outubro

O MIRANTE vai entregar pelo 25.º ano consecutivo os prémios Galardão Empresa do Ano, que distinguem oito empresas e empresários da região. A cerimónia realiza-se no Convento de S. Francisco, em Santarém, no dia 8 de Outubro às 17h30. A exemplo do que acontece desde a primeira edição, O MIRANTE vai distinguir a Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, PME, Micro e Empresa do Ano. No sentido de valorizar ainda mais a iniciativa, e tal como já aconteceu nos últimos anos, vamos entregar ainda o Prémio Excelência e o Prémio Prestígio.