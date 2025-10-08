Entrega dos prémios Galardão Empresa do Ano é esta tarde no Convento de S. Francisco

O MIRANTE organiza esta tarde a iniciativa Galardão Empresa do Ano que já vai na sua 24ª edição.

Realiza-se hoje às 17-30h, no Convento de S, Francisco, em Santarém, a 24ª iniciativa Galardão Empresa do Ano, organizada por O MIRANTE. Como é habitual vão ser premiadas empresas e empresários que se destacaram tanto ao nível pessoal como empresarial.

As confirmações garantem sala cheia e mais uma iniciativa para valorizar o papel especial dos empresários e das empresas na economia da região ribatejana.

Recorde-se que a cerimónia é também um momento para levantar questões pertinentes relativamente ao momento que vivemos, nomeadamente o apoio às empresas e ao tecido sócio-económico.

“A cultura do trabalho positivo”, “dirigismo associativo”, “a importância dos recursos humanos nas empresas” e “a empresa como uma família”, foram temas que fizeram parte das intervenções dos empresários que receberam o Galardão Empresa do Ano em 2024.

A iniciativa de O MIRANTE tem o apoio de empresas e instituições da região.