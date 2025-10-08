Joana Salgado Emídio, directora executiva de O MIRANTE, salienta a longevidade do jornal devido ao sucesso da equipa

Na cerimónia de abertura da 24ª edição do Galardão Empresa do Ano, Joana Emídio salientou o papel do jornal na organização do evento que ao longo de 24 anos já premiou centenas de empresas e empresários, fazendo jus à importância que tiveram e ainda têm no tecido sócio económico da região e do país.

Joana Emídio falou para um auditório, que voltou a encher o Convento de S. Francisco, das razões de sucesso de O MIRANTE afirmando que a razão prende-se com o facto de "não vivermos numa redoma, não cristalizarmos, nunca deixarmos de andar no mercado à procura dos melhores, tirando o tapete aqueles que se sentem acomodados. Nesta profissão morre-se a trabalhar, e quem é jornalista de verdade é jornalista até morrer, assim como quem é médico, advogado, entre tantas outras profissões que se entranham na nossa vida e nunca mais saem" afirmou.

De seguida disse que "Todos os leitores, empresários e amigos que fomos conquistando ao longo destes 38 anos, sabem que somos um jornal com gente, que somos pessoas de confiança. Por isso um dia sonhámos e concretizámos esta ideia do Galardão Empresa do Ano para sermos ainda mais e melhores parceiros de quem tem a responsabilidade de fazer crescer a região e de dar o exemplo.

No final da sua intervenção salientou: "Quando este texto começou a ganhar forma não era tanto de nós que queríamos falar mas mais da região, do país e do governo. Como estamos quase em tempo de festa, ou seja, como domingo temos eleições, daquelas que nós mais gostamos, guardamos os miminhos para mais tarde e falámos um pouco de nós antes de falarmos um pouco de vós.

De verdade esta cerimónia é vossa, organizada para premiar quem se distingue no seu trabalho empresarial. Se falamos de nós nestas alturas não é para nos tornarmos vaidosos ou soberbos, é para ficarmos com o sorriso mais aberto, a palavra mais fluida, os objectivos para o futuro ainda mais claros. É muito melhor dar do que receber: por isso é que desde há 24 anos que organizamos esta iniciativa e inscrevemos no nosso púlpito: Qualquer momento é bom para dizer isto é justo.

Não interessa agora quantas empresas e empresários já premiámos nem estamos aqui para contar histórias. Estamos aqui para continuar a fazer história. E fazer história é trabalhar todos os dias sabendo que vivemos num país em que tudo está centralizado em Lisboa e no Porto, que somos geridos por políticos que não fazem investimento público fora dos grandes centros e do litoral.

As nossas empresas são sempre as últimas na fila para os gabinetes dos ministros e dos secretários de Estado, são as últimas a terem acesso aos organismos que ajudam a resolver problemas. É para isso que devemos trabalhar em conjunto, e esta iniciativa pretende premiar mas também mostrar que somos uma região de empresários disponíveis para a luta e para o combate diário a que o trabalho nos obriga.