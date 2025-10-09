O MIRANTE | 09-10-2025 12:00
A Sublimérito que torna clientes em amigos recebe prémio Microempresa de O MIRANTE
GALARDÃO EMPRESA DO ANO
O engenheiro civil Pedro Martins disse na cerimónia do Galardão Empresa do Ano, onde a empresa que fundou, a Sublimérito, foi distinguida com o prémio melhor Microempresa, que todos os dias a filha é a sua inspiração e que os seus clientes passam a ser amigos. A distinção foi entregue por O MIRANTE esta quarta-feira, 8 de Outubro, no Convento de S. Francisco em Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar