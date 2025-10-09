uma parceria com o Jornal Expresso
09/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 09-10-2025 10:00

Caixa Agrícola de Pernes premiada pelo prestígio tem na equipa o maior activo

Caixa Agrícola de Pernes premiada pelo prestígio tem na equipa o maior activo
GALARDÃO EMPRESA DO ANO
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente do conselho de administração da Caixa de Crédito Agrícola de Pernes e Alcanhões, galardoada por O MIRANTE com o prémio Prestígio, no âmbito do Galardão Empresa do Ano, Nuno Fazenda, disse que o melhor activo do banco é a sua equipa de trabalho. A distinção à instituição com mais de um século foi entregue esta quarta-feira, 8 de Outubro, no Convento de S. Francisco em Santarém.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar