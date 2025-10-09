O MIRANTE | 09-10-2025 10:00
Caixa Agrícola de Pernes premiada pelo prestígio tem na equipa o maior activo
GALARDÃO EMPRESA DO ANO
O presidente do conselho de administração da Caixa de Crédito Agrícola de Pernes e Alcanhões, galardoada por O MIRANTE com o prémio Prestígio, no âmbito do Galardão Empresa do Ano, Nuno Fazenda, disse que o melhor activo do banco é a sua equipa de trabalho. A distinção à instituição com mais de um século foi entregue esta quarta-feira, 8 de Outubro, no Convento de S. Francisco em Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar