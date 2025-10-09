O MIRANTE | 09-10-2025 11:00
Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira recebe prémio Excelência de O MIRANTE
GALARDÃO EMPRESA DO ANO
O MIRANTE distinguiu com o prémio Excelência, no âmbito do Galardão Empresa do Ano, o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, que é um centro de saúde de nova geração. Na cerimónia, o gestor da Luz Saúde, um dos maiores grupos do sector da saúde em Portugal, referiu que o grupo trabalha para criar valor. O prémio foi entregue esta esta quarta-feira, 8 de Outubro, no Convento de S. Francisco em Santarém.
