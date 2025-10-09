uma parceria com o Jornal Expresso
09/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 09-10-2025 08:00

Mulheres empresárias sem palavras com prémio de O MIRANTE

GALARDÃO EMPRESA DO ANO
O MIRANTE premiou esta quarta-feira, 8 de Outubro, as irmãs Silvia e Margarida Marante, que dirigem a Marante, uma empresa de sucesso no sector dos materiais de construção, bricolage e decoração, com o prémio Mulheres Empresárias. Na altura da distinção no âmbito do Galardão Empresa do Ano, no Convento de S. Francisco em Santarém, Margarida Marante realçou que esta distinção as deixou sem palavras.

