O MIRANTE | 09-10-2025 09:00
O empresário que nunca pensou ver a sua carreira reconhecida
GALARDÃO EMPRESA DO ANO
Francisco Neves, galardoado por O MIRANTE com o prémio Carreira Empresarial, no âmbito do Galardão Empresa do Ano, diz que nunca pensou que o seu trabalho fosse reconhecido. O empresário fundador da Equiporave e da Galme, reconhecido pela excelência na área da metalomecânica, recebeu a distinção esta quarta-feira, 8 de Outubro, no Convento de S. Francisco em Santarém.
