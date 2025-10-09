O MIRANTE | 09-10-2025 07:00
O jovem empresário dos sete ofícios na sua empresa
GALARDÃO EMPRESA DO ANO
André Alves, que fundou no ano passado a Celtis, uma empresa do sector da arboricultura urbana que já está a dar nas vistas, foi distinguido esta quarta-feira, 8 de Outubro, com o prémio Jovem Empresário no âmbito do Galardão Empresa do Ano, que O MIRANTE atribuiu há 25 anos. O empresário, na cerimónia que decorreu no Convento de S. Francisco em Santarém, disse fazer de tudo um pouco na empresa.
