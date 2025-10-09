O MIRANTE | 09-10-2025 14:00
Rodoviária do Tejo distinguida como Empresa do Ano considera-se a melhor opção de mobilidade
GALARDÃO EMPRESA DO ANO
Martinho dos Santos Costa, presidente do conselho de administração da Rodoviária do Tejo, distinguida esta quarta-feira, 8 de Outubro, com o prémio Empresa do Ano por O MIRANTE, assume o compromisso de a empresa continuar a ser a melhor opção de mobilidade. O prémio a esta empresa centenária foi entregue no âmbito do Galardão Empresa do Ano no Convento de S. Francisco em Santarém.
