O MIRANTE | 09-10-2025 13:00
Vieira & Pedro recebe prémio PME de O MIRANTE com orgulho e sentido de responsabilidade
GALARDÃO EMPRESA DO ANO
O MIRANTE galardoou esta quarta-feira, 8 de Outubro, com o prémio melhor PME a empresa do sector da carpintaria Vieira & Pedro, no âmbito do Galardão Empresa do Ano. O gerente Carlos Vieira disse na cerimónia, no Convento de S. Francisco em Santarém, que recebe o prémio com grande orgulho e sentido de responsabilidade.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar