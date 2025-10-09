uma parceria com o Jornal Expresso
Vieira & Pedro recebe prémio PME de O MIRANTE com orgulho e sentido de responsabilidade

GALARDÃO EMPRESA DO ANO
O MIRANTE galardoou esta quarta-feira, 8 de Outubro, com o prémio melhor PME a empresa do sector da carpintaria Vieira & Pedro, no âmbito do Galardão Empresa do Ano. O gerente Carlos Vieira disse na cerimónia, no Convento de S. Francisco em Santarém, que recebe o prémio com grande orgulho e sentido de responsabilidade.

