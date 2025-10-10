uma parceria com o Jornal Expresso
10/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 10-10-2025 21:00

Acidente com Rolls Royce foi a mais vista da semana

O acidente com um Rolls Royce do Museu do Caramulo (na foto), num viaduto na Póvoa de Santa Iria, volta a ser notícia nesta edição de O MIRANTE na página 29 - foto DR
O acidente que destruiu um Rolls Royce avaliado em cerca de 300 mil euros, na Póvoa de Santa Iria, foi a notícia mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE, somando cerca de 700 mil visualizações.

O acidente que destruiu um Rolls Royce avaliado em cerca de 300 mil euros, na Póvoa de Santa Iria, foi a notícia mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE, somando cerca de 700 mil visualizações. Também em destaque o acidente com uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santarém, e o choque entre dois automóveis ligeiros na Avenida D. Afonso Henriques, que provocou dois feridos leves. Ainda a merecer a atenção dos leitores a ordem de despejo que deixou uma família sem tecto na Póvoa de Santa Iria; a contestação ao encerramento de serviços nos hospitais de Abrantes e Torres Novas e a compra do devoluto Vila Franca Centro, que abre possibilidades de recuperação do edifício.

