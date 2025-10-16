uma parceria com o Jornal Expresso
16/10/2025

O MIRANTE | 16-10-2025

Galardão Empresa do Ano e notícias sobre eleições com mais de 1 milhão de visualizações

A cobertura de O MIRANTE das eleições autárquicas e o Galardão Empresa do Ano foram os conteúdos mais vistos da semana, ultrapassando 1 milhão de visualizações no site e nas redes sociais do jornal.

Em destaque esteve o acompanhamento em direto da noite eleitoral nos concelhos da área de abrangência de O MIRANTE, com atualizações dos resultados ao minuto. As reportagens em vídeo das celebrações dos vencedores da noite geraram grande interesse entre os leitores. Também em destaque os vídeos do Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE, que distinguiu empresas e empresários, na tarde de 8 de Outubro.

Ainda a merecer a atenção dos leitores a Revista das 1000 maiores empresas – melhores empresas para trabalhar, editada por O MIRANTE e que saiu como encarte da edição em papel do dia 9..

