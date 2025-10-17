Agri Mendes inaugura lagar de última geração é a mais lida da semana

A inauguração do novo lagar de última geração da Agri Mendes, em Alcanena, foi a notícia do caderno de Economia de O MIRANTE no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque a reportagem sobre a Costa & Ferreira, empresa com 35 anos de experiência na produção do Pão de Rio Maior; a rubrica Identidade Profissional, com José Oliveira, cuja paixão pelos automóveis moldou uma carreira de dedicação e entusiasmo pelo setor. Entre as mais lidas consta ainda a Smiledog - Cães Terapeutas, projeto que alia sensibilidade social e empreendedorismo ao apoiar crianças com necessidades educativas especiais; a Soltram, com a celebração do Dia Internacional do Idoso, e a Madeiras Custódio & Filhos, completam a lista das notícias económicas que mais se destacaram.