O MIRANTE | 23-10-2025 18:00
Camionista destruiu muro do cemitério de Alverca e fugiu foi a mais vista da semana
foto ilustrativa
O acidente provocado por um camionista que embateu contra o muro do cemitério de Alverca e abandonou o local foi a notícia mais vista nas plataformas de O MIRANTE, com mais de 100 mil visualizações. Ainda em destaque, as notícias sobre a decisão da Câmara de VFX de implementar uma ementa única para todos os alunos do concelho; a intervenção policial no Hospital de Abrantes devido a uma invasão; a investigação da PJ a um alegado caso de violação no centro de Santarém e a história de Paulo Lourenço, que trocou a Marinha por um negócio de sucesso em Vialonga.
