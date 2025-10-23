uma parceria com o Jornal Expresso
23/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 23-10-2025 18:00

Camionista destruiu muro do cemitério de Alverca e fugiu foi a mais vista da semana

visualizacoes
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O acidente provocado por um camionista que embateu contra o muro do cemitério de Alverca e abandonou o local foi a notícia mais vista nas plataformas de O MIRANTE.

O acidente provocado por um camionista que embateu contra o muro do cemitério de Alverca e abandonou o local foi a notícia mais vista nas plataformas de O MIRANTE, com mais de 100 mil visualizações. Ainda em destaque, as notícias sobre a decisão da Câmara de VFX de implementar uma ementa única para todos os alunos do concelho; a intervenção policial no Hospital de Abrantes devido a uma invasão; a investigação da PJ a um alegado caso de violação no centro de Santarém e a história de Paulo Lourenço, que trocou a Marinha por um negócio de sucesso em Vialonga.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar