30/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 30-10-2025 15:00

Esfaqueamento na Associação Picapau foi a mais vista da semana

Oito utentes da associação Picapau ficaram feridos depois de desacatos com outro utente da instituição - foto DR
O ataque com faca na Associação Picapau, em Santarém, foi a notícia mais vista da semana, com 200 mil visualizações.

O ataque com faca na Associação Picapau, em Santarém, foi a notícia mais vista da semana, com 200 mil visualizações. Em destaque os vídeos sobre a Baja Portalegre que contou com uma equipa de O MIRANTE que venceu na sua categoria; a operação das Finanças que terminou com a descoberta de um homem morto numa casa penhorada e o caso de uma criança apanhada a conduzir. As denúncias dos trabalhadores do Pingo Doce do Forte da Casa, assim como mais uma morte numa passagem de nível em Santarém, foram também das mais lidas da semana.

