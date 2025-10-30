O MIRANTE | 30-10-2025 15:00
Esfaqueamento na Associação Picapau foi a mais vista da semana
Oito utentes da associação Picapau ficaram feridos depois de desacatos com outro utente da instituição - foto DR
O ataque com faca na Associação Picapau, em Santarém, foi a notícia mais vista da semana, com 200 mil visualizações.
O ataque com faca na Associação Picapau, em Santarém, foi a notícia mais vista da semana, com 200 mil visualizações. Em destaque os vídeos sobre a Baja Portalegre que contou com uma equipa de O MIRANTE que venceu na sua categoria; a operação das Finanças que terminou com a descoberta de um homem morto numa casa penhorada e o caso de uma criança apanhada a conduzir. As denúncias dos trabalhadores do Pingo Doce do Forte da Casa, assim como mais uma morte numa passagem de nível em Santarém, foram também das mais lidas da semana.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Vale Tejo
29-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar