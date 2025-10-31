uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 31-10-2025 07:00

Feira Nova de Santa Iria é a notícia mais lida

MAIS LIDAS ECONOMIA
O regresso a Ourém da Feira Nova de Santa Iria foi a notícia do caderno de economia mais vista da semana. Destaque ainda para a notícia sobre a Professora Sabichona um centro de estudos de Santarém. Entre as mais lidas surge ainda a X reunião clínica anual da Ucardio, a IMO Scalabis que celebrou o seu 4º aniversário e a reportagem na Costa & Ferreira onde se coze o famoso pão de Rio Maior.

