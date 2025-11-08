O MIRANTE | 08-11-2025 18:00
Apresentação de novo Mercedes foi a mais lida
foto ilustrativa
A apresentação do novo Mercedes CLA na Marques Lda, em Santarém, foi a notícia do caderno de Economia mais vista da semana.
A apresentação do novo Mercedes CLA na Marques Lda, em Santarém, foi a notícia do caderno de Economia mais vista da semana. Destaque ainda para a notícia sobre a abertura do novo Bricomarché do Cartaxo. Entre as mais lidas surge ainda a notícia da mostra enogastronómica “Comer de Carne”, e a celebração do primeiro aniversário da Xismor Saúde.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar