14/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 14-11-2025 21:00

Feira de S. Martinho na Golegã foi assunto mais visto da semana

As notícias e vídeos sobre a Feira de S. Martinho foram as mais vistas da semana, com cerca de 200 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.

As notícias e vídeos sobre a Feira de S. Martinho foram as mais vistas da semana, com cerca de 200 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Em destaque ainda o vídeo sobre a remodelação do Restaurante Quinzena II ; a onda de solidariedade para ajudar Vitor Henriques a ter uma casa digna e o caso dos agricultores que estão impedidos de comprar produtos fitofarmacêuticos. A operação de radar no Sobralinho que resultou em várias contra-ordenações e o caso de Mónica Vintém, ex-presidente da UDCAS, que foi vítima de fraude e abuso de confiança, foram também das mais lidas da semana.

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    12-11-2025
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar