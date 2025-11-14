Feira de S. Martinho na Golegã foi assunto mais visto da semana

As notícias e vídeos sobre a Feira de S. Martinho foram as mais vistas da semana, com cerca de 200 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.

As notícias e vídeos sobre a Feira de S. Martinho foram as mais vistas da semana, com cerca de 200 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Em destaque ainda o vídeo sobre a remodelação do Restaurante Quinzena II ; a onda de solidariedade para ajudar Vitor Henriques a ter uma casa digna e o caso dos agricultores que estão impedidos de comprar produtos fitofarmacêuticos. A operação de radar no Sobralinho que resultou em várias contra-ordenações e o caso de Mónica Vintém, ex-presidente da UDCAS, que foi vítima de fraude e abuso de confiança, foram também das mais lidas da semana.