16/11/2025

O MIRANTE | 16-11-2025

O MIRANTE faz hoje 38 anos

EDITORIAL
Todos os jornais são regionais mas uns são mais do que outros.

Esta edição de O MIRANTE marca o nosso 38.º aniversário. De ano para ano temos vindo a mostrar trabalho independentemente das crises, ou dos tempos mais favoráveis que já vivemos nestas quase quatro décadas de publicação. Neste número voltamos a conversar com alguns dos melhores parceiros do jornal, e não poupamos nem nos acanhamos nas perguntas, como vem sendo habitual. Falamos da região mas também falamos de nós, do sector onde trabalhamos, do que vale uma região quando tem um órgão de informação que faz o escrutínio político, económico e sócio cultural. Há muitos anos que Portugal não tem jornais nacionais; todos são cada vez mais locais e regionais, e alguns que se dizem de dimensão nacional são mesmo declaradamente jornais de Lisboa ou do Porto. Pelo nosso lado nunca houve dúvidas; somos o jornal regional mais próximos das populações dos 25 concelhos da região a que chamamos nossa, ou seja, o Ribatejo e agora também alguns concelhos de transição entre o Ribatejo e o Oeste. Vontade para mostrar trabalho não nos falta. Leitores e anunciantes também não. Cada semana que ajudamos na denúncia de um caso social, e logo de seguida na sua boa resolução, já merecemos o que ganhamos. A seguir vem tudo o resto a que o jornalismo nos obriga, e nós gostamos de perseguir por que foi a vida que escolhemos.

A edição especial de aniversário de O MIRANTE estará nas bancas e será distribuída aos assinantes no dia 19 de Novembro.

