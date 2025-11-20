uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

O MIRANTE | 20-11-2025 12:00

Circulação ferroviária interrompida liderou as visualizações da semana
As notícias e vídeos sobre a interrupção da circulação ferroviária entre Santarém e Entroncamento foram as mais vistas da semana no site e redes sociais de O MIRANTE, somando cerca de 200 mil visualizações. Também em destaque estiveram as inundações junto à estação de Alverca, um problema sem solução à vista que continua a preocupar moradores e utilizadores. Mereceu ainda grande atenção a situação do rancho de Torres Novas, cuja sede degradada levou à suspensão dos ensaios, e o autocarro abandonado em Samora Correia, que se transformou num refúgio improvisado. A fechar a lista das mais lidas surge novamente a Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, que voltou a atrair perto de um milhão de visitantes.

