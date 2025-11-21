O MIRANTE | 21-11-2025 07:00
Reabertura da Taberna do Quinzena II foi a mais vista do caderno de Economia de O MIRANTE
Fernando Batista, responsável da Taberna do Quinzena - foto O MIRANTE
Reabertura da Taberna do Quinzena II foi a mais vista do caderno de Economia de O MIRANTE
A notícia sobre a abertura do restaurante Taberna do Quinzena II, foi a notícia do caderno de Economia mais vista da semana. Também em destaque a Agência Funerária Xavier que completou 60 anos. A merecer a atenção dos leitores esteve também a notícia sobre o aniversário da loja Pérola do Ribatejo, o supermercado de Santarém situado no centro histórico da cidade. Por último, mas também entre as mais vistas, a notícia sobre o novo espumante e vinho abafado da Quinta da Lagoalva, em Alpiarça.
Mais Notícias
