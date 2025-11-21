uma parceria com o Jornal Expresso
21/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 21-11-2025 07:00

Reabertura da Taberna do Quinzena II foi a mais vista do caderno de Economia de O MIRANTE

Reabertura da Taberna do Quinzena II foi a mais vista do caderno de Economia de O MIRANTE
Fernando Batista, responsável da Taberna do Quinzena - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Reabertura da Taberna do Quinzena II foi a mais vista do caderno de Economia de O MIRANTE

A notícia sobre a abertura do restaurante Taberna do Quinzena II, foi a notícia do caderno de Economia mais vista da semana. Também em destaque a Agência Funerária Xavier que completou 60 anos. A merecer a atenção dos leitores esteve também a notícia sobre o aniversário da loja Pérola do Ribatejo, o supermercado de Santarém situado no centro histórico da cidade. Por último, mas também entre as mais vistas, a notícia sobre o novo espumante e vinho abafado da Quinta da Lagoalva, em Alpiarça.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar