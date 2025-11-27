O MIRANTE | 27-11-2025 10:00
Fernanda Violante transformou garagem num centro de ajuda foi a mais vista da semana
A história de Fernanda Violante, que transformou a sua garagem num centro de apoio à comunidade, liderou as visualizações da semana somando mais 200 mil acessos no site e redes sociais de O MIRANTE.
A história de Fernanda Violante, que transformou a sua garagem num centro de apoio à comunidade, liderou as visualizações da semana somando mais 200 mil acessos no site e redes sociais de O MIRANTE. Com números semelhantes o encerramento, pela polícia de um estabelecimento de diversão nocturna em Santarém. Destaque ainda a notícia do regresso de Nuno Gonçalves Cardoso à gestão do Hospital de Vila Franca de Xira; a mobilização de Benavente para ajudar Sarabjit a voltar a caminhar ; a história de Nuno Santos, gerente de restaurantes, que encontrou o seu lugar em Aveiras de Cima, e o anúncio de um investimento de um milhão de euros para modernizar o comércio do centro histórico de Santarém.
