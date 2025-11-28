O MIRANTE | 28-11-2025 07:00
Mudança de liderança da Nersant foi a mais vista de economia
A notícia sobre a saída de António Pedroso Leal da liderança da Nersant, invocando problemas familiares, foi a notícia de Economia mais vista da semana.
A notícia sobre a saída de António Pedroso Leal da liderança da Nersant, invocando problemas familiares, foi a notícia de Economia mais vista da semana. Também em destaque a greve na Sumol Compal, em Almeirim, que registou uma adesão de cerca de 70%. A merecer a atenção dos leitores esteve também a notícia sobre a Traduz Resultados que oferece múltiplos serviços e soluções e também, entre as mais vistas, a notícia sobre a emissão de 15 mil vouchers pela câmara de Santarém para apoiar o comércio local na quadra natalícia.
