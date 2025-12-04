200 mil na notícia do reencontro de João Leite com médico que lhe salvou vida e para entrevista com Bárbara Vieira

A descoberta inesperada de um médico que lhe salvou a vida marcou a visita do presidente da Câmara de Santarém ao hospital da CUF, fazendo desta notícia, acompanhada por um vídeo, a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.