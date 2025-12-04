200 mil na notícia do reencontro de João Leite com médico que lhe salvou vida e para entrevista com Bárbara Vieira

uma parceria com o Jornal Expresso
04/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 04-12-2025 12:00

A descoberta inesperada de um médico que lhe salvou a vida marcou a visita do presidente da Câmara de Santarém ao hospital da CUF, fazendo desta notícia, acompanhada por um vídeo, a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.

A descoberta inesperada de um médico que lhe salvou a vida marcou a visita do presidente da Câmara de Santarém ao hospital da CUF, fazendo desta notícia, acompanhada por um vídeo, a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque a entrevista com Bárbara Vieira, proprietária da Dream Dancing, a propósito da rubrica Identidade Profissional. A morte de um jovem da zona de Santarém na Barragem do Cabril teve também grande atenção dos leitores, assim como a suspensão do mandato de Inês Barroso na Câmara de Santarém por motivos de saúde. Entre as mais lidas da semana está ainda a notícia do processo movido por uma multinacional suíça contra empresa de água mineral do concelho da Chamusca.

