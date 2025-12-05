O MIRANTE | 05-12-2025 07:00
Greve na Sumol Compal em Almeirim volta a ser a mais lida da semana
Trabalhadores da Sumol Compal estão em luta por melhores salários e progressão na carreira - foto O MIRANTE
A notícia em destaque no caderno de economia sobre a greve na Sumol Compal, em Almeirim, foi a notícia mais vista da semana.
A notícia sobre a Feira das Ideias em Azambuja; Chef Sancho Esteves transforma a codorniz na estrela do Vilabrasa, em Alenquer, e o regresso das animações de natal a Rio Maior e às marinhas do sal, foram ainda das notícias mais lidas no caderno de Economia.
