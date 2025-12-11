uma parceria com o Jornal Expresso
11/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 11-12-2025 18:00

Entrevista a Nuno Santos e a praga de ratos no Tribunal de VFX foram as mais lidas
A entrevista da rubrica Identidade Profissional a Nuno Santos e a praga de ratos que obrigou funcionários a abandonar os contentores do tribunal de Vila Franca de Xira foram as notícias mais vistas da semana, somando cerca de 100 mil visualizações.

A entrevista da rubrica Identidade Profissional a Nuno Santos, o gerente de restaurantes que encontrou o seu lugar em Aveiras de Cima, e a praga de ratos que obrigou funcionários a abandonar os contentores do tribunal de Vila Franca de Xira foram as notícias mais vistas da semana, somando cerca de 100 mil visualizações. Ainda a merecer a atenção dos leitores a confirmação da presença de legionella nas piscinas municipais de Torres Novas, a notícia da morte do jovem de Santarém que perdeu a vida na barragem do Cabril, e também a notícia sobre os proprietários que cederam terrenos para as obras na EN114, em Rio Maior.

