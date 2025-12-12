uma parceria com o Jornal Expresso
12/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 12-12-2025 07:00

Investimento em Santarém foi a mais vista da área de economia

A criação de oitenta novos postos de trabalho em Santarém foi a mais lida no caderno de economia.

A criação de oitenta novos postos de trabalho em Santarém foi a mais lida no caderno de economia. Eucaliptal na Meia Via, que está a dar lugar a uma floresta de sobreiros e medronheiros; celebração da qualidade da Pastelaria Chámel, de Celeste Costa e Nuno Carvalho; Consultórios Médicos do Jardim que passaram a contar com um especialista em medicina tradicional chinesa e a pastelaria A Vila, de Tramagal, que começou a aceitar encomendas para a época festiva foram também das mais vistas.

