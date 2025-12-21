uma parceria com o Jornal Expresso
21/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 21-12-2025 07:00

Condenação do empresário de pedreiras de Fátima, Telmo Duarte, foi a mais vista da semana

Telmo Duarte foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa
Telmo Duarte foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa - foto arquivo O MIRANTE
A notícia sobre a condenação do empresário Telmo Duarte a pena de prisão por coacção a um cliente foi a mais vista da semana com cerca de 200 mil visualizações no site e nas redes sociais de O MIRANTE.

A notícia sobre a condenação do empresário Telmo Duarte a pena de prisão por coacção a um cliente foi a mais vista da semana com cerca de 200 mil visualizações no site e nas redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque esteve o vídeo de um carro a arder na A1, no troço entre Santarém e Torres Novas, que gerou forte impacto junto dos leitores.
Entre os conteúdos mais vistos figura ainda o vídeo sobre o autocarro abandonado na via pública há mais de dois anos em Samora Correia, que acabou por ser finalmente rebocado; a notícia sobre os eleitos do Chega em Salvaterra de Magos e no Entroncamento, que abandonaram o partido, deixando duras críticas e a operação especial da PSP no Entroncamento, que resultou em seis detenções e na apreensão de droga.

