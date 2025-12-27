O MIRANTE | 27-12-2025 10:00
Investimento da Dunany Foods foi a notícia de Economia mais vista
Autarcas e empresários visitaram obra de ampliação da unidade industrial, em Samora Correia - foto O MIRANTE
A notícia sobre o investimento de 10 milhões de euros da Dunany Foods, em Samora Correia, foi a notícia do caderno de Economia mais vista da semana. Destaque ainda para a notícia sobre o ex-CEO da Stellantis que foi homenageado na Póvoa de Santarém. Entre as mais lidas surge ainda a notícia sobre o reforço do Município de Abrantes ao Tagusvalley para atrair investimento e gerar emprego.
