José Pacheco Pereira é a Personalidade do Ano 2025 de O MIRANTE

Em tempos de desinformação e de ataques à democracia, tem sido incansável, no combate à “cultura da boçalidade e da ignorância agressiva”. Tem como uma das suas principais realizações a Ephemera, o maior arquivo privado português e provavelmente da Europa.

José Pacheco Pereira, professor, historiador, político, cronista, comentador, foi a escolha da redacção de O MIRANTE, para Personalidade do Ano 2025, pela sua inquebrantável e activa defesa da liberdade, da democracia, da língua portuguesa, da cultura e da nossa memória colectiva.

Intelectual público com pensamento próprio e uma obra notável a vários níveis, tem como uma das suas principais realizações a Ephemera, o maior arquivo privado português e muito provavelmente da Europa, que teve início na vila da Marmeleira, no concelho de Rio Maior, quando José Pacheco Pereira ali se decidiu instalar, em 2003.

A Ephemera teve origem na imensa e rica biblioteca de família de José Pacheco Pereira, e cresce a cada hora graças ao trabalho de centena e meia de voluntários, tendo actualmente instalações em várias localidades, as maiores das quais são dois armazéns no Barreiro e m hangar em Santa Iria da Azóia. Associado ao arquivo e biblioteca são dinamizadas exposições, conferências e editados livros.

José Pacheco Pereira desenvolve uma imensa actividade a nível de conferências, em todo o país, junto de escolas e associações, promovendo os valores da liberdade, da democracia, da língua portuguesa, da cultura e da história, conhecendo como poucos a sociedade portuguesa.

Em tempos de desinformação crescente e de ataques à democracia, tem sido uma voz serena, lúcida e incansável, no esclarecimento informado e sustentado, de quem procura informar-se e confrontar opiniões, combatendo com firmeza a “cultura da boçalidade e da ignorância agressiva”.

Nascido a 6 de Janeiro de 1949, no Porto, numa das mais importantes famílias portuguesas, licenciou-se em Filosofia e foi professor do ensino secundário e universitário. A nível político foi deputado pelo PSD em vários mandatos, ente 1987 e 2011, um dos quais pelo círculo eleitoral de Santarém, sendo eleito nas legislativas de 2009. Foi Também Vice-Presidente do Parlamento Europeu entre 1999 e 2004.

É colaborador regular da imprensa escrita, sendo actualmente cronista do jornal Público e da revista Sábado. Também é comentador político na televisão. Participa actualmente no programa “O Princípio da Incerteza” da CNN Portugal, também transmitido na rádio TSF.

A 9 de Junho de 2005, foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade pelo então Presidente da República Jorge Sampaio. E, em 3 de Novembro de 2025, recebeu a Grã-Cruz da Ordem de Camões, atribuída pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa devido ao seu “trabalho da memória”, como membro honorário da Associação Ephemera).

José Pacheco Pereira foi um dos principais signatários do Manifesto em Defesa da Língua Portuguesa Contra o Acordo Ortográfico de 1990, que O MIRANTE não adoptou.

