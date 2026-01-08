Vídeos de O MIRANTE com mais de 20 milhões de visualizações

O MIRANTE publicou mais de 550 vídeos no site e nas redes sociais do jornal na Internet que somaram, durante 2025, mais de 20 milhões de visualizações. Os vídeos com maior destaque foram das iniciativas Personalidades do Ano e Galardão Empresa do Ano, que juntaram mais de 1 milhão de visualizações. Ainda em destaque: “Granja em pé de guerra contra exploração pecuária às portas da aldeia”; “Bombeiros de todo o país participaram na Subida Templária em Tomar”; “Choque de comboio com automóvel mata idoso em Vale de Figueira”.

Site de O MIRANTE com 16 milhões de páginas vistas

O site de O MIRANTE registou cerca de 16 milhões de páginas vistas, valor que corresponde a mais de 5 milhões de utilizadores únicos durante o ano de 2025. A notícia mais lida foi sobre Manuel Simões, vendedor de castanhas do Entroncamento que desabou a chorar quando a filha o apanhou de surpresa no início do negócio. Dos assuntos de sociedade destaque para as notícias: “Pai entra sem autorização em escola de Salvaterra de Magos para denunciar suposta falta de segurança”; “Motorista destrói Rolls Royce de 300 mil euros na Póvoa de Santa Iria”; “Jaime Antunes compra a maioria dos espaços comerciais do devoluto Vila Franca Centro”; “Veículo de alta cilindrada apreendido em Tomar” e “Empresário de pedreiras em Fátima condenado a prisão por coacção a cliente”.