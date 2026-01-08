uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 08-01-2026 12:00

Vídeos de O MIRANTE com mais de 20 milhões de visualizações

visualizacoes
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os 550 vídeos que O MIRANTE publicou em 2025 tiveram cerca de 20 milhões de visualizações. O site registou cerca de 16 milhões de páginas vistas, o que corresponde a cerca de 5 milhões de utilizadores únicos.

O MIRANTE publicou mais de 550 vídeos no site e nas redes sociais do jornal na Internet que somaram, durante 2025, mais de 20 milhões de visualizações. Os vídeos com maior destaque foram das iniciativas Personalidades do Ano e Galardão Empresa do Ano, que juntaram mais de 1 milhão de visualizações. Ainda em destaque: “Granja em pé de guerra contra exploração pecuária às portas da aldeia”; “Bombeiros de todo o país participaram na Subida Templária em Tomar”; “Choque de comboio com automóvel mata idoso em Vale de Figueira”.

Site de O MIRANTE com 16 milhões de páginas vistas
O site de O MIRANTE registou cerca de 16 milhões de páginas vistas, valor que corresponde a mais de 5 milhões de utilizadores únicos durante o ano de 2025. A notícia mais lida foi sobre Manuel Simões, vendedor de castanhas do Entroncamento que desabou a chorar quando a filha o apanhou de surpresa no início do negócio. Dos assuntos de sociedade destaque para as notícias: “Pai entra sem autorização em escola de Salvaterra de Magos para denunciar suposta falta de segurança”; “Motorista destrói Rolls Royce de 300 mil euros na Póvoa de Santa Iria”; “Jaime Antunes compra a maioria dos espaços comerciais do devoluto Vila Franca Centro”; “Veículo de alta cilindrada apreendido em Tomar” e “Empresário de pedreiras em Fátima condenado a prisão por coacção a cliente”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar