Manuel José perde a vida em colisão rodoviária na aldeia do Chouto foi a notícia mais lida da semana

A morte de Manuel José numa colisão rodoviária na aldeia do Chouto foi a notícia mais vista da semana no site e nas redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque esteve o nascimento de Guilherme, o primeiro bebé do ano no Hospital de Santarém.

Ainda a merecer a atenção dos leitores o caos vivido no Hospital de Santarém, que levou à suspensão de consultas; a notícia de que as famílias de Abrantes vão poupar pelo menos 10 euros por ano na factura da água em 2026; e a polémica política envolvendo Pedro Ribeiro, que chamou ditador a João Leite, esquecendo-se que tem "telhados de vidro".