O MIRANTE | 17-01-2026 07:00
Preço de assinatura anual de O MIRANTE mantém-se nos 25 Euros e preço de capa aumenta para 1.90 Euros
O MIRANTE tem um preço de assinatura muito abaixo do mercado, política que seguimos desde a fundação do jornal em 1987. Este ano mantemos o valor da assinatura anual de 25 euros e actualizamos o valor do exemplar em banca para 1.90 Euros devido ao aumento de custos na distribuição. Para quem paga a assinatura na redacção, ou por correio, temos campanhas ao longo do ano em que oferecemos livros e t-shirts. Mais informação para o 243 30 50 80 ou para o email assinaturas@omirante.pt.
