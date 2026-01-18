O MIRANTE | 18-01-2026 07:00
Greve na Nobre em Rio Maior foi a mais vista da semana
foto arquivo
A notícia da 26ª greve dos trabalhadores da Nobre, em Rio Maior, foi a mais lida da semana em O MIRANTE.
A notícia da 26ª greve dos trabalhadores da Nobre, em Rio Maior, foi a mais lida da semana em O MIRANTE. Também entre as mais vistas o acidente na EN118, entre Almeirim e Alpiarça, do qual resultou um ferido grave; as declarações de Pedro Ribeiro, que afirmou que o Hospital de Santarém não melhorou e que a falta de médicos tenderá a agravar-se; PSD e Iniciativa Liberal retiraram a confiança a António Inácio e abandonaram executivo da Póvoa e Forte da Casa e a notícia sobre o último adeus a Zeca Pereira.
