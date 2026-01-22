Mais de fazer do que falar e prometer

João Heitor, foi eleito presidente da Câmara Municipal do Cartaxo em 2025, como candidato do PSD, reforçando a maioria absoluta que tinha conquistado, de forma surpreendente, em 2021, após 45 anos de gestão socialista. Não o fez com recurso a promessas, mas com a apresentação de resultados do trabalho feito no seu primeiro mandato.

A sua primeira eleição poderia ser vista apenas como um desejo de mudança dos eleitores, face ao aumento da dívida da autarquia e a inúmeras opções políticas sem resultado ou com maus resultados. A segunda foi cimentada com provas dadas de que o novo rumo era o mais indicado para construir um melhor futuro para empresas e cidadãos.

Licenciado em Educação Física e com um Mestrado em Gestão, João Heitor é natural de Vale da Pinta, concelho do Cartaxo, onde nasceu em 24 de Março de 1979. Foi forcado amador, praticante e instrutor de Karaté e dirigente associativo. Era gestor numa multinacional do sector agro-pecuário, antes da sua primeira eleição para presidente da Câmara Municipal do Cartaxo.