Preservar tradições como um sublime acto de cultura

Dezenas e dezenas de lembranças, galhardetes, diplomas de participação, medalhas e fotografias antigas, testemunham a participação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, em inúmeros festivais e outros eventos, tanto em Portugal, como no estrangeiro.

O grupo fundado em 1969 por António Flor da Silva, é um dos principais divulgadores e promotores das tradições daquele concelho, tanto a nível de danças e cantares, como de trajes e costumes, num permanente e sublime acto de cultura.

Com um percurso de mérito, participa em projectos culturais como o Reciclanda, que promove a sustentabilidade, a música e a cultura de tradição oral, com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento global e o bem-estar. Membro activo da Federação de Folclore Português, faz parte da organização de encontros de folclore e etnografia, dando a conhecer à população do concelho de Alpiarça danças e tradições de outros lugares.