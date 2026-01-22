Ressurgimento de clube histórico mobiliza a comunidade

Resultando da união, em 1969, do Sport Grupo Scalabitano “Os Leões” e o Sport Grupo União Operária, a União Desportiva de Santarém é um clube representativo da história desportiva de Santarém, que ressurgiu há pouco mais de uma década, sendo actualmente o clube de futebol do distrito de Santarém melhor posicionado a nível competitivo.

O ressurgimento do clube foi feito não apenas a nível do futebol sénior, mas também dos escalões de formação que contam com três centenas de participantes. Outras apostas bem sucedidas foram a angariação de associados, o desenvolvimento de actividades de carácter social e o reatamento do histórico envolvimento com a comunidade.

O dinamismo das mais recentes direcções do clube, a última das quais liderada por Pedro Patrício, resultou também no equilíbrio financeiro do União Desportiva de Santarém, que deixou de ter dívidas e passou a ter planos a longo prazo.