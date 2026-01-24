O MIRANTE | 24-01-2026 21:00
Aniversário da Farmácia Santarém foi a mais vista na Economia
Farmácia Santarém assinala quinto aniversário - foto O MIRANTE
A celebração do quinto aniversário da Farmácia Santarém foi a mais vista da semana na secção de economia de O MIRANTE. Também em destaque a abertura da InPhysio, projeto da fisioterapeuta Inês Maia; a comemoração dos 25 anos do McDonald’s Alverca Auchan; o percurso profissional de Anabela Ribeiro, que exerce como cuidadora independente na área da geriatria e o sentimento de orgulho expresso no 25.º aniversário da Clínica Dentária Rosário Saramago.
