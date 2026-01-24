uma parceria com o Jornal Expresso
Meio milhão de visualizações para notícia sobre morte de utente nas urgências do Hospital de Santarém

Utente morre no Hospital de Santarém 12 horas após receber pulseira azul foi a notícia mais lida da semana com mais de meio milhão de visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.

Entre os temas mais acompanhados esteve também a operação policial que apanhou suspeitos de furto de éguas; as declarações
de Pedro Ribeiro que chamou Estaline a João Leite; a notícia
de que André Gomes, médico que foi candidato em Santarém,
assumiu a presidência da FNAM e a morte de Vítor Fininho, reconhecido como precursor das escolinhas de futebol de Almeirim.

