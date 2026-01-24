O MIRANTE | 24-01-2026 21:00
Meio milhão de visualizações para notícia sobre morte de utente nas urgências do Hospital de Santarém
Utente morre no Hospital de Santarém 12 horas após receber pulseira azul foi a notícia mais lida da semana com mais de meio milhão de visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.
Entre os temas mais acompanhados esteve também a operação policial que apanhou suspeitos de furto de éguas; as declarações
de Pedro Ribeiro que chamou Estaline a João Leite; a notícia
de que André Gomes, médico que foi candidato em Santarém,
assumiu a presidência da FNAM e a morte de Vítor Fininho, reconhecido como precursor das escolinhas de futebol de Almeirim.
