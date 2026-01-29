O MIRANTE | 29-01-2026 10:00
Condenação de ex-secretário da junta de Santiago de Montalegre foi a mais vista da semana
A condenação em prisão efectiva do ex-secretário da Junta de Freguesia de Santiago de Montalegre foi a notícia mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.
A condenação em prisão efectiva do ex-secretário da Junta de Freguesia de Santiago de Montalegre foi a notícia mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque os dados sobre a população estrangeira em Santarém, Entroncamento e Rio Maior, onde mais de 20% dos residentes são cidadãos estrangeiros. Ainda em destaque o anúncio de um investimento de seis milhões de euros para a instalação de uma nova fábrica de embalagens no Entroncamento; a polémica envolvendo um vereador da CDU da Azambuja e o aumento das críticas ao funcionamento do Hospital Distrital de Santarém após a morte de um utente.
