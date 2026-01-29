uma parceria com o Jornal Expresso
29/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 29-01-2026 21:00

Um exemplo luminoso em tempos de imenso egoísmo

Um exemplo luminoso em tempos de imenso egoísmo
Catarina Vale, presidente do Centro de Recuperação Infantil de Benavente - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Personalidade do Ano – Cidadania - CRIB – Centro de Recuperação Infantil de Benavente

Para além do aspecto legal, a cidadania é um modo de agir que promove o bem comum, a solidariedade e a intervenção social. Os cidadãos que criaram e desenvolveram o Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB), e aqueles que o gerem actualmente, são excepcionais exemplos de cidadania activa. Uma luz no meio de imenso egoísmo e indiferença. Actuando na região de Santarém, focando-se no acolhimento de crianças e jovens em risco, bem como no apoio e sensibilização para o autismo e síndrome de Asperger, o CRIB destaca-se ainda pelo seu trabalho ao nível da inclusão dos utentes. Ao apoiar pessoas com deficiência e as suas famílias, prestando-lhes serviços adaptados e adequados, tornou-se uma instituição insubstituível e merecedora do respeito e admiração de toda a comunidade.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar