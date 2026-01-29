Um exemplo luminoso em tempos de imenso egoísmo

Para além do aspecto legal, a cidadania é um modo de agir que promove o bem comum, a solidariedade e a intervenção social. Os cidadãos que criaram e desenvolveram o Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB), e aqueles que o gerem actualmente, são excepcionais exemplos de cidadania activa. Uma luz no meio de imenso egoísmo e indiferença. Actuando na região de Santarém, focando-se no acolhimento de crianças e jovens em risco, bem como no apoio e sensibilização para o autismo e síndrome de Asperger, o CRIB destaca-se ainda pelo seu trabalho ao nível da inclusão dos utentes. Ao apoiar pessoas com deficiência e as suas famílias, prestando-lhes serviços adaptados e adequados, tornou-se uma instituição insubstituível e merecedora do respeito e admiração de toda a comunidade.