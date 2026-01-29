uma parceria com o Jornal Expresso
29/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 29-01-2026 12:00

Uma vida ao serviço do país e dos seus concidadãos

Uma vida ao serviço do país e dos seus concidadãos
Joaquim Correia Bernardo (Coronel) - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Personalidade do Ano - Vida - Coronel Joaquim Correia Bernardo

Joaquim Manuel Correia Bernardo serviu o país como militar, participou no 25 de Abril que restituiu a liberdade aos portugueses e trabalhou de forma voluntária, na Misericórdia de Santarém, nunca deixando de exercer uma cidadania activa. Tendo nascido em Lisboa, a 10 de Agosto de 1939, porque a sua mãe antevia um parto difícil, é um escalabitano de gema, pois foi em Santarém que fez praticamente toda a sua vida. Após concluir o liceu, formou-se na Academia Militar e foi militar de carreira, tendo chegado a Coronel. Como capitão, planeou a participação da Escola Prática de Cavalaria (EPC) de Santarém na revolução de 25 de Abril de 1974. Antes do 25 de Abril, em 1969, foi gravemente ferido na Guiné-Bissau, onde fazia a sua primeira comissão de serviço. Após ter deixado o serviço militar, em 1996, integrou a mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e colaborou como voluntário na área das valências de apoio à criança e depois na área da cultura. É autor do livro “Santarém, uma cidade que faz História / 25 de Abril de 1974”, cuja segunda edição saiu no ano passado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar