Uma vida ao serviço do país e dos seus concidadãos

Joaquim Manuel Correia Bernardo serviu o país como militar, participou no 25 de Abril que restituiu a liberdade aos portugueses e trabalhou de forma voluntária, na Misericórdia de Santarém, nunca deixando de exercer uma cidadania activa. Tendo nascido em Lisboa, a 10 de Agosto de 1939, porque a sua mãe antevia um parto difícil, é um escalabitano de gema, pois foi em Santarém que fez praticamente toda a sua vida. Após concluir o liceu, formou-se na Academia Militar e foi militar de carreira, tendo chegado a Coronel. Como capitão, planeou a participação da Escola Prática de Cavalaria (EPC) de Santarém na revolução de 25 de Abril de 1974. Antes do 25 de Abril, em 1969, foi gravemente ferido na Guiné-Bissau, onde fazia a sua primeira comissão de serviço. Após ter deixado o serviço militar, em 1996, integrou a mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e colaborou como voluntário na área das valências de apoio à criança e depois na área da cultura. É autor do livro “Santarém, uma cidade que faz História / 25 de Abril de 1974”, cuja segunda edição saiu no ano passado.