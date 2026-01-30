O MIRANTE | 30-01-2026 12:00
Projecto de 600 milhões para antiga central do Pego foi a mais vista da semana
A notícia sobre o projecto de investimento de 600 milhões de euros para o antigo complexo do Pego foi a mais vista da semana na área de economia.
A notícia sobre o projecto de investimento de 600 milhões de euros para o antigo complexo do Pego foi a mais vista da semana na área de economia. Também mereceu atenção dos leitores a distinção atribuída à Companhia das Lezírias, e a história do empreendedor Fábio Raimundo que lançou a Imovelux, uma nova marca focada na oferta de imóveis de gama média-alta.
